В Кузбассе подросток украл мотоцикл, чтобы разобрать его

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Чебулинском округе 16-летний подросток украл мотоцикл, чтобы разобрать его и собрать себе новый. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Парень украл мотоцикл «Фантом» ночью из гаража, у которого не было двери. Хозяйка заметила пропажу техники и обратилась в полицию. Подростка задержали. Оказалось, что после кражи он спрятал мотоцикл недалеко от своего дома. Наутро он разобрал его на части и спрятал, планируя в будущем собрать из комплектующих новый мотоцикл для себя, однако его планам помешали полицейские.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении юноши было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».