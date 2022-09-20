Клиенты РСХБ перечислили 150 млн рублей для сохранения популяции амурских тигров

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Россельхозбанк совместно с АНО Центр «Амурский тигр» реализует проект по поддержке редких амурских тигров.

Карты «Амурский тигр» присутствуют во всех сегментах карточных продуктов РСХБ: кредитная, дебетовая, карта к вкладу, зарплатная, премиальная и другие. Все операции при помощи данного платежного средства помогают сохранить популяцию уникального вида амурских тигров. С каждой транзакции по карте банк перечисляет часть своих доходов на изучение и сохранение этого уникального вида хищников. С момента запуска проекта Россельхозбанк эмитировал более 60 тысяч карт «Амурский тигр», около 150 млн рублей было перечислено в «Центр «Амурский тигр» в рамках программы «Их судьба в наших руках».

Россельхозбанк — один из ключевых и старейших партнеров Центра «Амурский тигр». Благодаря поддержке банка в ареале тигра ведется оснащение антибраконьерских групп охотнадзора техникой и оборудованием, экипируются сотрудники охраны особо охраняемых природных территорий, создается туристическая и природоохранная инфраструктура, проводятся образовательные мероприятия.

С 17 сентября в поддержку инициативы по защите амурских тигров РСХБ запустил на федеральных телеканалах страны информационную кампанию, цель которой привлечь внимание к проблеме сохранения амурского тигра.

Партнерский материал.

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