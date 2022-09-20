В Кузбассе женщина погибла под колесами поезда

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кемеровской области на станции Томусинская пожилая женщина погибла под колесами грузового поезда. Об инциденте рассказали в управлении на транспорте МВД России по СФО.

62-летняя жительница Мысков находилась на железнодорожном пути и не успела среагировать на звуковые сигналы, которые подавал приближающийся локомотив. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Материалы по факту смерти пенсионерки будут направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки.

С начала 2022 года на юге Кузбасса на железной дороге было травмировано семь человек, четверо из которых скончались. В транспортной полиции призвали жителей быть осторожными и соблюдать правила поведения на объектах транспорта.