В ТОСЭР в Кузбассе появятся два новых резидента с инвестициями более 35 млн рублей

Фото: АПК.

В ТОСЭР «Новокузнецк» и «Юрга» появятся два новых резидента с общим объемом инвестиций более 35 млн рублей. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что статус резидента ТОСЭР позволяет компаниям получать налоговые льготы, а сэкономленные средства направлять в производство и развиваться динамично. Также это дает возможность открывать в регионе больше производств в неугольной сфере, создавать новые рабочие места.

Так, в Новокузнецке ЗАО «Завод «СИБЭНЕРГОСИЛА» планирует открыть единый сервисный центр по ремонту электрических машин для горнорудной и металлургической отрасли, и производства электротехнического и распределительного оборудования. В Юрге ООО «ЮДМ» планируется запустить производство мужской и женской верхней одежды.