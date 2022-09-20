Кузбассовца приговорили к условному сроку за истязание 8-летнего сына. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе 31-летний житель признан виновным в истязании сына. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что с сентября 2020-го по ноябрь прошлого года мужчина систематически избивал 8-летнего сына, используя малозначительные поводы. Так, например, кузбассовец мог схватить мальчика рукой за шею, при этом нецензурно оскорблять его за малейшее нарушение дисциплины. Также он наносил ребенку удары кочергой, избивал веником. Уточняется, что мужчина избивал сына, находясь в алкогольном опьянении.

К правоохранителям обратилась мать после очередного подобного метода воспитания. Кузбассовец сотрудничал со следствием и признал вину. Семья поставлена на профилактический контроль. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.