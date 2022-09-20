Фото: АПК.

В Кузбассе в 2023 году финансирование программы обеспечения жильем детей-сирот будет увеличено. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что с этого года в регионе действует новая мера поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В любом муниципалитете приобретается жилье за счет денежного сертификата на сумму 1,4 млн рублей. Свыше 173,9 млн рублей выделено из областного бюджета на сертификаты в этом году.

- Я принял решение увеличить финансирование на 2023 год до 200,7 млн рублей. Это позволит увеличить сумму сертификата, люди смогут выбрать жилье по своему вкусу, возможно, приобрести дом, землю, - сообщает Сергей Цивилев.

Выдано 122 сертификата на общую сумму более 120 млн рублей, 85 человек уже приобрели жилье:

- 15 человек - дома с земельным участком;

- 70 человек - благоустроенные квартиры в многоквартирных домах.