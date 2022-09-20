Губернатор Кузбасса объявил выговор главе Ленинска-Кузнецкого

Фото: АПК.

Сергей Цивилев объявил выговор главе Ленинска-Кузнецкого Константину Тихонову за невыполнение мероприятий по предоставлению жилья сиротам.

В Ленинске-Кузнецком для сирот и переселенцев из аварийного жилья строится трехэтажный дом по ул. Демьяновская, 6а. Квартиры в нем должны предоставить до конца года, однако пока:

- не завершено устройство кровли;

- не начаты работы по отделке фасада;

- не выполнена внутренняя отделка помещений;

- не благоустроена прилегающая территория.

- Такая ситуация - следствие недостаточного контроля со стороны администрации и главы города за строительством социального жилья. Это недопустимо, из-за вас страдают люди. Средства на приобретение квартир для сирот в тех муниципалитетах, которые не выполняют план, будут перераспределены в те территории, где справляются с вводом социального жилья, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Напомним, что в Кузбассе в 2023 году финансирование программы обеспечения жильем детей-сирот будет увеличено.