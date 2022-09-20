В Кузбассе завершается первый этап голосования за народного участкового

За выход во второй этап борются 68 участковых региона. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Главном управлении МВД России по Кемеровской области готовятся подвести итоги первого этапа конкурса «Народный участковый». Вторник, 20 сентября, последний день, когда жители региона могут повлиять на результат, который будет определяться по итогам онлайн-голосования.

Сейчас за выход во второй тур борются 68 участковых из разных муниципалитетов Кузбасса. Причем в некоторых конкуренция довольно высокая, особенно в Кемерове и Новокузнецке.

В следующий - региональный этап пройдут лишь порядка 20 счастливчиков, которые наберут наибольшее количество голосов. Его победитель будет представлять Кемеровскую область на всероссийском этапе конкурса.

Напомним, в 2022 году конкурс МВД «Народный участковый» проводится уже в 12-й раз. Каждый раз конкурсантами становятся самые достойные представители службы участковых уполномоченных полиции. Победителей на всех трех этапах состязания выбирают жители нашей страны.

По традиции, награждение самого народного участкового и вручение главного приза состоится в торжественной обстановке в канун профессионального праздника конкурсантов - Дня участкового уполномоченного полиции.