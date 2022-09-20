Глава Новокузнецка опроверг главный миф о транспортных «зайцах»

Фото: Телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

В южной столице Кузбасса продолжается борьба с многочисленными безбилетниками в общественном транспорте, приносящих городской казне солидные недоимки.

Глава Новокузнецка анонсировал на днях, что намерен публично озвучивать имена и фамилии «зайцев», а также места работы и учебы выявленных безбилетников. И во вторник, 20 сентября, часть обещания выполнил. Он разместил в своем телеграм-канале информацию об учебных заведениях, ставших антилидерами по «зайцам». В их числе - ученики школ №№ 6, 43, 52, 101, студенты Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий (семь человек за один рейс), Кузбасского медицинского колледжа (четыре человека за день), Новокузнецкого торгово-экономического техникума, а также студенты Сибирского государственного индустриального университета и Кузбасского государственного технического университета. Правда, пока в телеграм-канале обошлось без конкретных имен и фамилий.

Глава города также опроверг миф о самой популярной отговорке безбилетников: «еще не успел оплатить за проезд». Самые распространенные ответы новокузнецких «зайцев», по информации Сергея Кузнецова: «забыл карту», «не дали денег на проезд родители», «еду всего лишь одну остановку», «не буду платить, потому что никто не платит», «меня - школьника не могут высадить из автобуса» и «экономлю».

Напомним, что на прошлой неделе в Новокузнецке был запущен «катафалк» для безбилетников, куда пересаживают пассажиров, не оплативших проезд. Но, видимо, горожан этим не испугали.

В среднем ежедневные потери общественного транспорта Новокузнецка от неоплаты пассажирами проезда, согласно официальным данным, составляют 1,5 миллиона рублей. Поэтому борьба с безбилетниками будет продолжаться:

- Снисхождений - нет. Штрафы - безбилетникам, а их данные - передаем работодателям и по месту учебы, - сообщил Сергей Кузнецов.