В Кузбассе завершены поиски пропавшей без вести 12-летней школьницы

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новокузнецке полицейские нашли пропавшую без вести 12-летнюю школьницу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Девочка исчезла накануне в Новобайдаевском районе: ушла из дома и не вернулась. Родители забили тревогу и обратились в полицию.

Была организована поисковая операция, в которой принимали участие инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, волонтеры. Примечательно, что все это время девочка оставалась на связи, читала сообщения в мессенджере, но не называла своего местонахождения.

В обед школьница сама позвонила в полицию и сообщила, что находится в заброшенном здании в Орджоникидзевском районе. Инспекторы по делам несовершеннолетних забрали оттуда ребенка и доставили в отдел полиции.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области выражают признательность всем, кто принимал участие в поисках.