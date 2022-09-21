Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 сентября 2022 1:57

В Кузбассе назначили прокурора по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: прокуратура Кузбасса

Фото: прокуратура Кузбасса

В Кузбассе назначен Кемеровский прокурор по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях. Согласно приказу Генерального прокурора РФ им стал советник юстиции Денис Гетьман.

Он служит в органах прокуратуры с 2001 года, начинал с должности прокурора отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности и межнациональных отношениях. Также работал помощником Кемеровского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, прокурором отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний прокуратуры Кузбасса. С 2015 года являлся заместителем Кемеровского прокурора по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях.