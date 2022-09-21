В Кузбассе назначили прокурора по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях

Фото: прокуратура Кузбасса

В Кузбассе назначен Кемеровский прокурор по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях. Согласно приказу Генерального прокурора РФ им стал советник юстиции Денис Гетьман.

Он служит в органах прокуратуры с 2001 года, начинал с должности прокурора отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности и межнациональных отношениях. Также работал помощником Кемеровского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, прокурором отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний прокуратуры Кузбасса. С 2015 года являлся заместителем Кемеровского прокурора по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях.