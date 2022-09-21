Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отмечает день рождения

Фото: пресс-служба АПК

Сегодня, 21 сентября, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отмечает свой день рождения. Главе региона исполнился 61 год.

Сергей Цивилев родился в Жданове Донецкой области. У него два высших образования: в 1983 году он с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова (специальность «Вооружение кораблей»), в 1999-м - Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (квалификация экономист). С 1978 по 1994 годы Сергей Цивилев проходил службу в Военно-Морском флоте. После армии занялся бизнесом: работал генеральным директором юридической фирмы «Нортэк» в Санкт-Петербурге, затем генеральным директором ООО «Угольная компания «Колмар».

В марте 2018 года Сергей Цивилев приехал в Кузбасс, где занял должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. В апреле этого же года указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора, а в сентябре вступил в должность губернатора.