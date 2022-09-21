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Общество21 сентября 2022 4:02

В Кемерове временно запретят съезд с улицы Терешковой

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

22 сентября в Кемерове запретят съезд с улицы Терешковой в районе строения № 20 по проспекту Притомскому. Об этом сообщили в городской администрации.

Советующий знак будет установлен на период с 11.00 до 13.00. В это время специалисты Центра организации дорожного движения будут прокладывать кабельные сети для установки светофора.

Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

Заезд на улицу Терешковой с проспекта Притомского будет разрешен по проезжей части встречного направления движения, уточнили в мэрии.