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Общество21 сентября 2022 4:07

За сутки в Кузбассе выявили 609 новых случаев коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 198 тысяч человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
За сутки в Кузбассе выявили 609 новых случаев коронавируса.

За сутки в Кузбассе выявили 609 новых случаев коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 609 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 698 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 198 741 случай заболевания коронавирусной инфекцией: 190 131 выздоровел, 2 630 скончались, 5 980 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.