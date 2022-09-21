На AgroCode Hack 2022 разработали прорывные алгоритмы и сервисы для лечения коров и поиска плодородных земель для виноградников

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

С 16 по 18 сентября 2022 года в Москве прошел финал онлайн-хакатона AgroCode Hack от digital-сообщества AgroCode Hub при участии Россельхозбанка.

AgroCode Hack проводится уже в третий раз. В этом году на участие в мероприятии было подано почти 1500 заявок из 143 городов России - в два раза больше, чем годом ранее. По итогам отбора в финале за призовой фонд в 1,4 млн рублей поборолись 30 лучших команд.

В финале команды решали прикладные для сектора АПК задачи. Так, партнер хакатона ГК «Ростсельмаш» предложил разработать алгоритм определения границ кузова грузового транспорта для комбайна при сборе урожая. Победителем стала команда «Chicky, Cha-Cha, Boom-Boom» из Москвы и Казани.

В задаче от ИТ-компании «Агроинтеллект» участникам было необходимо выявить закономерности в заболеваниях коров на фермах и определить самые неэффективные протоколы лечения. Лучшее решение этой задачи предложила команда из Санкт-Петербурга «FEDOT HACK TEAM».

Продуктовая задача от агроконсалтинга Terroir Concept состояла в разработке сервиса поиска перспективных земель для выращивания винограда в Краснодарском крае. В этом треке наивысшую оценку получила команда «Digital rover» из Нижнего Новгорода и Кемерово.

Также в рамках хакатона прошел финал чемпионата AgroCode Data Science Cup для студентов. Участники разработали «Сервис умного поиска», который позволит сельхозтоваропроизводителям за доли секунды по фотографии найти необходимые запчасти в миллионном каталоге товаров маркетплейса экосистемы Свое Фермерство. Победителем стал студент 2-го курса аспирантуры МГУ им. М.В.Ломоносова.

Посмотреть запись соревнования AgroCode Hack 2022 можно на сайте.

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