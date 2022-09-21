В Кузбассе будут судить жителя за хищение денег у приюта для животных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Анжеро-Судженске попал под суд ранее судимый 26-летний житель за хищение денег у приюта для животных и попытку совершить квартирную кражу. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что председатель правления городской общественной организации по защите животных обратилась в полицию в феврале 2022 года. Женщина рассказала, что неизвестные похитили пожертвования на содержание питомцев на сумму пять тысяч рублей, которые хранились в ящике ее рабочего стола. Правоохранители задержали кузбассовца, который в течение двух недель являлся работником приюта для животных. Он признался, что похитил пожертвования и потратил деньги.

Также мужчина причастен к попытке совершения кражи из квартиры 76-летнего жителя. Он проник в жилище, когда хозяин отсутствовал. Попытался похитить имущество на сумму около 40 тысяч рублей, но не смог. Кузбассовец хотел украсть телевизор и ионизатор воздуха, но лишь сломал технику, а затем скрылся. Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.