В Новокузнецке задержали таксиста, похитившего телефон пассажирки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке полицейские задержали 63-летнего водителя автомобиля такси, похитившего телефон пассажирки. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области. Сумма ущерба составила 5 500 рублей.

В ведомстве отметили, 57-летняя новокузнечанка обратилась в полицию с заявлением о хищении принадлежавшего ей мобильного телефона. Оказалось, что женщина накануне передвигалась на такси и обнаружила отсутствие мобильника сразу после поездки.

Правоохранители задержали таксиста, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности. Мужчина признался и рассказал, что нашел телефон между сиденьями. Он решил не возвращать мобильный, а продать его. Он выручил две тысячи рублей, которые потратил. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.