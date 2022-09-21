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Общество21 сентября 2022 9:15

Предлагали услуги прохожим: в Кемерове задержали трех проституток на одной из улиц

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Предлагали услуги прохожим: В Кемерове задержали трех проституток на одной из улиц.

Предлагали услуги прохожим: В Кемерове задержали трех проституток на одной из улиц.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Кемерове полицейские задержали трех жительниц в возрасте от 30 до 40 лет, оказывавших услуги интимного характера. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в полицию поступила информация от граждан, что на одной из улиц несколько девушек предлагают прохожим услуги интимного характера. Полицейские задержали трех «жриц любви». Двое из них уже привлекались за аналогичные правонарушения. Также было установлено, что женщины несколько месяцев оказывали интимные услуги водителям транспортных средств.

Правоохранители составили в отношении задержанных административные протоколы. Им грозит штраф до двух тысяч рублей.