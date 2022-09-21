Фото: Администрация города Кемерово.

Более 100 мотогонщиков из девяти стран примут участие в соревнованиях в Кемерове. Об этом сообщает администрация города.

Так, 23-26 сентября в районе горнолыжного комплекса «Люскус» будут проходить Международные спортивные соревнования по мотоциклетному спорту «Кубок Содружества - Кузбасс», финал Чемпионата России по мотоциклетному спорту в дисциплине «Эндуро» на мотоциклах, Кубок России по мотоциклетному спорту «Эндуро» на мотоциклах-экстрим.

В мотогонке примут участие спортсмены из Кузбасса, регионов России, а также из Китая, Индии, Монголии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

23 сентября регистрация участников. Церемония открытия соревнований начнется 24 сентября в 12.00, в 12.30 - первые старты. 25 сентября заезды начнутся в 11.00. Вход свободный.

Вниманию автомобилистов

В связи с соревнованиями по мотоциклетному спорту с 20.00 часов 22 сентября до 18.00 25 сентября ограничат остановку и стоянку транспорта, а также будет действовать ограничение максимальной скорости движения до 40 км/ч по ул. Ноябрьская вдоль трека по мотокроссу.

Кроме того, появится временный пешеходный переход с установкой необходимых дорожных знаков по ул. Ноябрьская, 70/4.