В Кузбассе прошел чемпионат по лыжным гонкам

Фото: Кузбасс спортивный.

В поселке Зеленогорский Крапивинского муниципального округа 17-18 сентября 2022 года состоялся чемпионат Кузбасса по лыжным гонкам (лыжероллеры) среди мужчин и женщин.

В соревнованиях приняли участия около 100 спортсменов из 14 территорий Кузбасса. Представители Междуреченска в мужском и женском зачетах заняли первые места. Также в числе лидеров спортсмены из Новокузнецка и Кемерова.

В рамках чемпионата Кузбасса смогли поучаствовать и побороться с мастерами кандидаты на участие в Международных зимних играх «Дети Азии - 2023».