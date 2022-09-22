В Кузбассе медсестры получат выплаты по 500 тысяч рублей

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе участковые медсестры педиатрических отделений, впервые заключившие трудовой договор после 1 января этого года, получат единовременное пособие в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Парламента Кузбасса.

Новая мера социальной поддержки была введена по инициативе Министерства здравоохранения Кузбасса. По словам заместителя председателя Правительства Кузбасса по вопросам социального развития Елены Ворониной, в 2021 году дефицит данных специалистов составил 118 человек. Главное условие для получения пособия - наличие среднего медобразования и трудового договора, заключенного с одной из детских государственных поликлиник Кузбасса после 1 января 2022 года.

Ранее такой мерой соцподдержки могли воспользоваться только медики государственных скорых со средним медицинским образованием и медицинские сестры (фельдшеры) по приему вызовов скорой медпомощи, впервые заключившие трудовой договор после 1 января 2021 года.