Жители Кузбасса заметили в небе странный объект

Вечером в среду, 21 сентября, жители Кузбасса заметили в небе необычный объект. Снимки, на которых запечатлено это странное явление, появились в соцсетях.

Фото: телеграм-канал Инцидент Кузбасс

На фото видно, как огромный светящийся объект летит вверх. Его видели жители Юрги, Прокопьевска, Новокузнецка, Кемерова и других территорий Кузбасса.

В комментариях одни пользователи предположили, что это были инопланетяне. Другие уверены, что это след от запуска ракеты - пилотируемый корабль был запущен с космодрома Байконур вчера в 16.54 по московскому времени.