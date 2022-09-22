Россельхозбанк оценивает потенциал инвестиций в развитие аквакультуры в 60 млрд рублей

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

На V международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина заявила о высоком потенциале прироста потребления рыбы в России.

В ближайшее время среднее потребление рыбы в РФ может достичь 24 кг на человека в год, это будет обеспечено в том числе за счет опережающего роста производства аквакультуры. Такой прогноз на форуме дал Россельхозбанк.

- Мы уже обеспечены продукцией во многих категориях АПК. Такие же серьезные планы у нас и на рыбопромышленную отрасль. По потенциалу прироста в категории животных белков рыба на российском рынке уступает только индейке. Основной потенциал роста заключен в развитии производства аквакультуры. Мы оцениваем необходимые инвестиции в эту сферу в объеме 60 млрд рублей, - отметила Ирина Жачкина.

Россельхозбанк, выступающий генеральным партнером форума, заявил о готовности инвестировать в РХК как в крупный, так и в средний и малый бизнес, что позволит развивать производство лососевых, а также осетровых и карповых рыб соответственно.

Форум проходит в Санкт-Петербурге с 21 по 23 сентября. В мероприятии принимают участие 10 тысяч человек из 40 стран. Ключевая цель форума - поиск путей для долгосрочного и эффективного использования водных ресурсов с учетом требований по сохранению экологии.

АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).