Фото: АПК.

Еще три фельдшерско-акушерских пункта открылись в Кузбассе. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, в Тяжинском муниципальном округе фельдшерско-акушерские пункты установили в поселке Нововосточный (проживает 353 человека) и в деревне Георгиевка (проживает 232 человека).

В Чебулинском муниципальном округе ФАП заработал в деревне Новоказанка (проживает 126 человек).

- Мы уделяем большое внимание развитию системы здравоохранения, ремонтируем и оснащаем больницы, открываем новые медучреждения. С начала года в Кузбассе появились 27 фельдшерско-акушерских пунктов, еще 57 начнут работать до конца года. Чтобы укомплектовать ФАПы кадрами, в регионе действует комплекс мер социальной поддержки. По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2019 году удалось привлечь 13 специалистов, в 2020 году - 32, а в 2021 году - 47, - рассказал губернатор Сергей Цивилев.

Новые модульные медпункты построены по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».