За сутки в Кузбассе выявили 602 новых случая коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 602 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 782 человека.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 199 343 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 190 913 выздоровели, 2 632 скончались, 5 798 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.