Кузбасские земли будут контролировать с высоты. Фото: Александр ГЛУЗ

В Кузбассе беспилотный летательный аппарат поможет Росреестру контролировать соблюдение земельного законодательства.

- Он будет использоваться для выявления реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ земельных участков, - сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Кемеровской области.

Так, госслужащим снимки, сделанные с помощью дрона, позволят проверять корректность данных Росреестра недвижимости и при необходимости вносить исправления.

Специалистам необходимо закрепить полученные знания и навыки на пробных съемках. Кроме того, отработать механизм получения разрешений на полеты дрона в различных ведомствах. В плановом режиме использовать беспилотник начнут в следующем году.