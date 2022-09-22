Аграрии Кузбасса показывают рекордную урожайность

Фото: АПК.

В Кузбассе убрано уже более половины всех посевных площадей. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Минсельхоз Кузбасса отмечает, что на 21 сентября обмолочено 450,8 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур (73,3%). Намолочено 1 млн 466,5 тысячи тонн зерна.

Губернатор Сергей Цивилев сообщает, что задача в текущем году - собрать не менее 1,7 млн тонн зерна, превысив исторический максимум 1966 года. Также уточнил, что в регионе для этого есть все условия.

- Урожай, собранный свыше потребности Кузбасса - это реализация в том числе экспортного потенциала и повышение доходности аграриев, возможность создания новых рабочих мест для селян, - добавил Сергей Цивилев.