В Кузбассе дети-сироты могут получить сертификаты на приобретение жилья

Фото: пресс-служба АПК

В Кузбассе с этого года действует новая мера поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Им выдается сертификат на сумму 1,4 млн рублей, по которому они могут купить себе квартиру. Правда, для приобретения жилья есть ряд условий: дому должно быть не более 50 лет и его износ не должен превышать 50 процентов.

Житель Новокузнецка Владислав Макрушин воспользовался этой мерой поддержки и два месяца назад приобрел себе «однушку» в новостройке в Заводском районе города.

Сейчас молодой человек обживает квартиру. Он очень рад, что ему не придется больше тратить 15 тысяч в месяц на аренду чужой квартиры.

По состоянию на 20 сентября выдано в Кузбассе выдано 122 сертификата на общую сумму более 120 миллионов рублей. На данный момент 85 человек уже приобрели жилые помещения в собственность, из них 15 человек — дома с земельным участком, а 70 человек — благоустроенные квартиры в многоквартирных домах

Ранее губернатор Кузбасса заявил, что в 2023 году будет увеличено финансирование программы, обеспечивающей жильем детей-сирот.