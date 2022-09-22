23 сентября в Кемерове пройдут массовые проверки на дорогах

Фото: ГИБДД г. Кемерово

Завтра, 23 сентября, в Кемерове пройдут мероприятия, приуроченные к Единому дню безопасности. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Инспекторы ГИБДД будут обращать особенное внимание на нарушителей правил перевозки детей, правил остановки и стоянки, проезда перекрестков. Также рейды будут направлены на выявление пьяных водителей и пресечение нарушений, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам и выезда на встречную полосу.

Начальник Кемеровской Госавтоинспекции Александр Родыгин призвал горожан уделить отдельное внимание детям на дорогах. Водителям следует заранее снижать скорость движения при проезде мимо школ и детских садов, а также при подъезде к пешеходным переходам и при движении в дворовых территориях.