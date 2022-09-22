Погиб 36-летний мотоциклист: стали известны подробности страшного ДТП в Кемерове

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кемерове в результате ДТП утром 22 сентября погиб 36-летний мотоциклист. Подробности трагедии рассказали в городской ГИБДД.

Авария произошла в 9.47 в районе дома № 14 на проспекте Молодежном. По предварительным данным, 24-летний мужчина за рулем автомобилем «Киа Рио» двигался в сторону улицы Каменской и при повороте налево (на прилегающую территорию), не предоставил преимущество в движении встречному транспорту. В результате произошло столкновение с мотоциклом «Ямаха». 36-летний водитель мотоцикла скончался на месте до приезда скорой.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

В Кемеровский Госавтоинспекции отметили, что несоблюдение правил проезда перекрестков - одно из самых распространенных нарушений среди водителей. Речь идет о ситуациях, когда автомобилисты не уступают дорогу транспортному средству с преимущественным правом проезда перекрестка (прим. - ст. 12.13 КРФобАП), как правило, при повороте налево или развороте. За подобные нарушения предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. В ГИБДД Кемерова призвали автомобилистов неукоснительно соблюдать требования законодательства и исключить рисковые ситуации, в которых «проскочить» получается не всегда.