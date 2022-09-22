В Кузбассе привели в порядок 922 км автомобильных дорог за 4 года

Фото: АПК.
В Кузбассе благодаря нацпроекту за 4 года привели в порядок 922 км автомобильных дорог. Об этом сообщает администрация правительства региона.
Губернатор Сергей Цивилев отметил, что в регионе продолжатся мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах. Благодаря распоряжению Владимира Путина сроки реализации нацпроекта продлены до 2030 года.
В этом сезоне в нормативное состояние планируется привести:
- более 200 км автомобильных дорог;
- отремонтировать 9 км тротуаров;
- обновить 41 автобусную остановку;
- установить 667 дорожных знаков;
- заменить более 1800 п.м. ограждений;
- привести в нормативное состояние более 623 п.м. искусственных сооружений.
В Кузбассе общее финансирование мероприятий в 2022 году составило более 6 млрд 230 млн рублей в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».