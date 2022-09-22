В Кузбассе привели в порядок 922 км автомобильных дорог за 4 года

Фото: АПК.

В Кузбассе благодаря нацпроекту за 4 года привели в порядок 922 км автомобильных дорог. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что в регионе продолжатся мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах. Благодаря распоряжению Владимира Путина сроки реализации нацпроекта продлены до 2030 года.

В этом сезоне в нормативное состояние планируется привести:

- более 200 км автомобильных дорог;

- отремонтировать 9 км тротуаров;

- обновить 41 автобусную остановку;

- установить 667 дорожных знаков;

- заменить более 1800 п.м. ограждений;

- привести в нормативное состояние более 623 п.м. искусственных сооружений.

В Кузбассе общее финансирование мероприятий в 2022 году составило более 6 млрд 230 млн рублей в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».