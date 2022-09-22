В Кемерове пропала без вести 15-летняя девушка

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Кемерове пропала без вести несовершеннолетняя девушка - Маргарита Вадимовна Бойко. О ее поисках объявили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

21 сентября школьница ушла из дома в неизвестном направлении.

Сообщается, что девушка среднего роста (161 см), нормального телосложения, у нее темно-русые волосы, серо-зеленые глаза. Она была одета в черную кофту, черные джинсы, белые кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей или готов оказать помощь в ее поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.