В Кузбассе будут судить наркоторговцев-«туристов»

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кемеровской области под суд пойдут участники организованной группы наркоторговцев. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Организатором незаконного бизнеса являлся 35-летний житель Новокузнецка, который так же как и другие участники группировки работал на туристической базе на реке Ульмень на Алтае. Там наркоторговцы фасовали на дозы оптовые партии синтетического наркотика. Между собой участники ОПГ общались в мессенджере, маскируя обозначение наркотиков на слово «гусь». Например, выражение «мариновать гуся» обозначало «фасовку» запрещенного вещества.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Драгдилеры действовали около года, сбывая наркотики в разных городах юга Кузбасса. Осенью 2021 года их задержали. У одного из них дома были найдены тайники, где хранилось около 200 граммов наркотиков, а также оружие, патроны, глушитель и порох.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Мужчинам грозит до 20 лет колонии или вплоть до пожизненного лишения свободы.