Транспортные полицейские Кузбасса собрали гуманитарную помощь для жителей Донбасса

Сотрудники Кузбасского линейного управления (ЛУ) МВД России присоединились к сбору гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

- Транспортные полицейские Кузбасса считают своим долгом оказать помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, - отметила Ольга Вильгельм, заместитель начальника отдела по работе с личным составом Кузбасского ЛУ МВД России. – В рамках акции сотрудники управления собрали продуктовые наборы с длительным сроком хранения, средства личной гигиены и другие предметы первой необходимости».

Гуманитарный груз, а это 16 коробок с крупами, консервами, шоколадом и другими товарами, транспортные полицейские уже доставили в пункт приема помощи Российского Красного Креста для дальнейшего распределения и доставки нуждающимся.