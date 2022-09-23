В Кузбассе пропал мужчина на серой иномарке

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Кузбассе исчез 36-летний Дмитрий Александрович Проскурин. Ориентировку на пропавшего без вести разместил в соцсетях поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Кузбасс».

21 сентября мужчина уехал на автомобиле Toyota Caldina серого цвета в неизвестном направлении.

Приметы пропавшего: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые.

Дмитрий Проскурин предположительно был одет в темно-синюю толстовку, джинсы, черные кожаные кроссовки и кепку камуфляжной расцветки. С собой у него была серая сумка.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.