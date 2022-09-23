В Кузбассе врачи удалили пациентке 10-килограммовую опухоль

Гинекологи Гурьевской районной больницы удалили 34-летней пациентке 10-килограммовую опухоль яичника. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Женщина пожаловалась на сильные боли. Врачи обследовали пациентку и обнаружили огромное новообразование, которое занимало всю брюшную полость и сдавливало внутренние органы. Живот женщины достигал размеров доношенного срока беременности.

Фото: Минздрав Кузбасса

Медики экстренно провели двухчасовую операцию. Им удалось, удалить опухоль и сохранить при этом репродуктивную функцию женского организма.

Врачи призвали кузбассовцев проходить диспансеризацию - она позволит выявить патологию на ранней стадии и вовремя начать лечение.