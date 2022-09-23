В Кузбассе начала работу горячая линия по вопросам частичной мобилизации. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Кузбассе начала работу горячая линия по вопросам частичной мобилизации граждан. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, горячая линия организована на базе Службы «122». Для получения достоверных сведений пользуйтесь официальными источниками. Для этого организован Единый информационный центр по вопросам частичной мобилизации военнообязанных. Телефон круглосуточной горячей линии - 122.

Кроме того, информацию можно получить на сайте Объясняем.РФ.