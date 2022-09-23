Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 сентября 2022 2:50

В Кузбассе начала работу горячая линия по вопросам частичной мобилизации

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кузбассе начала работу горячая линия по вопросам частичной мобилизации.

В Кузбассе начала работу горячая линия по вопросам частичной мобилизации.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Кузбассе начала работу горячая линия по вопросам частичной мобилизации граждан. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, горячая линия организована на базе Службы «122». Для получения достоверных сведений пользуйтесь официальными источниками. Для этого организован Единый информационный центр по вопросам частичной мобилизации военнообязанных. Телефон круглосуточной горячей линии - 122.

Кроме того, информацию можно получить на сайте Объясняем.РФ.