В больницы Кузбасса поступили 57 автомобилей высокой проходимости

Фото: АПК.

57 автомобилей высокой проходимости поступили в больницы Кузбасса. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Автомобили приобретены по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели выделено 68 млн рублей.

- Мы продолжаем обновлять автопарк медицинских организаций Кузбасса. До конца года в больницы региона поставят еще 11 автомобилей. Мы создаем условия для того, чтобы наши врачи могли оперативно выезжать на вызовы, быстрее оказывать необходимую помощь пациентам, проводить консультации, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Внедорожники будут работать в больницах, поликлиниках, амбулаториях и ФАПах, расположенных в сельских территориях или городах численностью населения до 50 тысяч.

В 2018-2020 годах приобретено более 140 новых машин, в 2021 году - 105 транспортных средств.