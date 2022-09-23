Клиенты Tele2 получат в два раза больше гигабайтов навсегда

Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2, российский оператор мобильной связи, в рамках специального предложения удваивает пакет интернета новым и действующим абонентам. Предложение действует на открытых для подключения тарифах: Premium, Black, «Мой онлайн+», «Мой онлайн» или «Мой разговор».

Компания удвоит пакет гигабайтов при своевременном внесении абонентской платы за тариф в течение трех месяцев подряд.

Абоненты могут распоряжаться дополнительными гигабайтами по своему усмотрению, в том числе продавать на «Маркете» и делиться с друзьями.

Подробнее о программе – на сайте.

Маленький лайфхак: чтобы не пропускать дату внесения абонентской платы по тарифу, можно настроить «Автоплатеж». Подключение услуги автоматического пополнения баланса бесплатно, абонентская плата и комиссия при перечислении средств не взимаются.

Оператор поддерживает образ жизни пользователей, следует рыночным трендам и запускает именно те решения, которые полезны клиентам. Сегодня меняются потребности аудитории, она становится более цифровой. Во втором квартале 2022 года объем потребляемого интернет-трафика в сети оператора вырос на 22% год к году.