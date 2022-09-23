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Общество23 сентября 2022 8:15

В центре Кемерова заметили серую цаплю

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В центре Кемерова заметили серую цаплю.

В центре Кемерова заметили серую цаплю.

Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Кемеровчане заметили на реке Томь редкую гостью сибирских широт - серую цаплю. Это довольно редкая для нашего региона птица.

Жителям удалось запечатлеть пернатую гостью в центре Кемерова. Птица исследовала реку Томь. Серая цапля довольно долго была занесена в кузбасскую Красную книгу, а в последние годы эти пернатые все чаще навещают регион. Благодаря мерам охраны увеличилась ее популяция и ареал обитания.

Напомним, что тысячи журавлей собрались на севере Кузбасса. В Чебулинском районе краснокнижные птицы набираются сил перед долгим перелетом в места зимовки.