В центре Кемерова заметили серую цаплю. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Кемеровчане заметили на реке Томь редкую гостью сибирских широт - серую цаплю. Это довольно редкая для нашего региона птица.

Жителям удалось запечатлеть пернатую гостью в центре Кемерова. Птица исследовала реку Томь. Серая цапля довольно долго была занесена в кузбасскую Красную книгу, а в последние годы эти пернатые все чаще навещают регион. Благодаря мерам охраны увеличилась ее популяция и ареал обитания.

Напомним, что тысячи журавлей собрались на севере Кузбасса. В Чебулинском районе краснокнижные птицы набираются сил перед долгим перелетом в места зимовки.