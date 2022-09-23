Кузбассовец перечислил аферистам за свое «спасение» более одного миллиона рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Кемеровского муниципального округа поверил в то, что стал жертвой мошенников, и перечислил аферистам за свое «спасение» более одного миллиона рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомств отметили, что в полицию обратился житель деревни Береговая. Он рассказал, что у него похитили сбережения обманным путем. Оказалось, что накануне ему позвонила женщина, которая представилась работником банка. Она сообщила, что злоумышленники, находящиеся в Московской области якобы совершают мошеннические действия в отношении мужчины. Также сказала, что будто в банке произошла утечка персональных данных.

Затем с кузбассовцем связался мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов из Москвы. Он заявил, что ему поступило заявление от специалистов банка. Мужчина призвал жителя Береговой следовать указаниям специалиста кредитно-финансовой организации, чтобы способствовать раскрытию преступления и спасти сбережения на банковском счете.

Псевдоработник банка вновь позвонила кузбассовцу. Мужчина по инструкции снял все сбережения со своего счета, оформил кредит и перевел денежные средства по указанным реквизитам. Потом житель попытался связаться со специалистом, но ему никто не ответил. Только тогда мужчина понял, что попался на удочку мошенников.

Правоохранители устанавливают личность злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы.