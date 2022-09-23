Фото: АПК.
В Кузбассе началось строительство моста через Томь на северо-западном обходе Кемерова. Об этом сообщает администрация правительства региона.
Так, в марте 2021 года во исполнение поручения Президента России Владимира Путина распоряжением Правительства РФ утверждена программа социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года.
В рамках реализации программы запланировано строительство северо-западного обхода Кемерова.
- Строительство этой дороги очень важно для Кузбасса. Такая скоростная трасса в обход Кемерова позволит значительно освободить дороги города от большегрузного транспорта, который разрушительно действует на дорожное полотно. Кроме того, за счет снижения выбросов улучшится экологическая ситуация, - отметил губернатор Сергей Цивилев.
Финансирование будет осуществляться из федерального и регионального бюджета. Срок окончания работ - 2024 год.
Напомним, что обход Кемерова станет первой за Уралом трассой со специальным переходом для животных - экодуком, по которому обитатели леса смогут спокойно пересекать автодорогу. Его появление должно снизить количество ДТП с участием диких животных.