Фото: АПК.

В Кузбассе началось строительство моста через Томь на северо-западном обходе Кемерова. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, в марте 2021 года во исполнение поручения Президента России Владимира Путина распоряжением Правительства РФ утверждена программа социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года.

В рамках реализации программы запланировано строительство северо-западного обхода Кемерова.

- Строительство этой дороги очень важно для Кузбасса. Такая скоростная трасса в обход Кемерова позволит значительно освободить дороги города от большегрузного транспорта, который разрушительно действует на дорожное полотно. Кроме того, за счет снижения выбросов улучшится экологическая ситуация, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Финансирование будет осуществляться из федерального и регионального бюджета. Срок окончания работ - 2024 год.

Напомним, что обход Кемерова станет первой за Уралом трассой со специальным переходом для животных - экодуком, по которому обитатели леса смогут спокойно пересекать автодорогу. Его появление должно снизить количество ДТП с участием диких животных.