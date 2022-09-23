Кузбассовец отправится в колонию за серию квартирных краж

В Кузбассе отправится в колонию житель за серию квартирных краж. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анжеро-Судженске к реальному лишению свободы за серию квартирных краж приговорен ранее судимый 47-летний житель. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в марте прошлого года в полицию обратилась 54-летняя жительница. Она рассказала, что неизвестные пытались похитить ее имущество на сумму около 40 тысяч рублей. Правоохранители установили, что в дом проник неизвестный и вынес электроинструменты, когда хозяйки жилища не было. Однако злоумышленник не смог довести до конца преступный умысел, так как его заметили соседи. Вор бросил имущество на дороге и скрылся. Сотрудники полиции задержали мужчину.

Выяснилось, что он причастен к еще одной квартирной краже, где сумма ущерба составила около десяти тысяч рублей. Тогда похититель ночью проник в дом, разбив окно, когда хозяева отсутствовали. Он украл четыре автомобильных колеса, которые на детских санках отвез в свое жилище. В пункт приема металла мужчина сдал металлические диски, а вырученные деньги потратил. Покрышки реализовать не успел. Суд назначил кузбассовцу пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.