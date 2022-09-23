В Новокузнецке попал под суд житель за галлюциногенные грибы

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Новокузнецке полицейские изъяли у 28-летнего жителя Орджоникидзевского района галлюциногенные грибы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что получили информацию о том, что новокузнечанин выращивает в своей квартире грибы, содержащие психоактивные вещества. Сотрудники полиции обнаружили в жилище мужчины более 200 граммов высушенных грибов, содержащих псилоцин. А также изъяли два контейнера с мицелием, из которых кузбассовец собирался получить еще несколько урожаев грибов.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Новокузнечанину грозит до десяти лет лишения свободы. Сотрудники полиции устанавливают канал поставки в Новокузнецк мицелия наркосодержащих грибов.