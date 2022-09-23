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Общество23 сентября 2022 12:47

Кузбассовцы поддержали на митинге референдум в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба АПК

Фото: пресс-служба АПК

В пятницу, 23 сентября, в Кемерове прошло патриотическое мероприятие в поддержку Президента России и проводимой на Украине специальной военной операции.

По информации пресс-службы администрации Правительства Кузбасса, более пяти тысяч жителей региона собрались на бульваре Строителей областного центра. Они также выразили поддержку референдумам по вхождению Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей по вхождению в состав РФ на правах субъектов.

Напомним, что референдумы начались сегодня, 23 сентября. Голосование будет проходить по 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что будет поддержано решение большинства жителей данных территорий