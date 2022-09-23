В Кемерове завершается строительство первой очереди Мемориала Героям-сибирякам

Фото: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса

Сейчас здесь идет установка скульптуры - полной копии памятника советскому Воину-Освободителю, установленному в берлинском Трептов-парке. прототипом которого стал подвиг кузбассовца Николая Масалова, спасшего во время боев за взятие фашистской столицы маленькую немецкую девочку.

Мемориальный комплекс в Кемерове создается по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. В пятницу, 23 сентября, он посетил строительную площадку и ознакомился с тем, как здесь ведутся работы.

Уже установлена нижняя часть скульптуры, общий вес которой составит 26 тонн. Церковная часть парковой аллеи готова полностью, ее украсили гранитные пилоны с выбитыми на них фамилиями трех тысяч сибиряков -Героев Советского Союза и России, полных кавалеров ордена Славы, а также названия сибирских дивизий, госпиталей и предприятий, работавших на Великую Победу.

Одновременно проводятся работы по озеленению территории - здесь высажены разные виды кустарников, ели и березы.

Как подчеркнул губернатор Кузбасса, очень важно будет сохранить память о подвигах для будущих поколений.