Кедры из Кузбасса высажены в Городе воинской славы Ржеве

Фото: пресс-служба АПК

Высадка саженцев была сделано в память о героях-фронтовиках.

С такой инициативой выступил ветеран Великой Отечественной войны из Кемерова Анатолий Терехов. Акция по организации Кедровой аллеи славы была приурочена к международной военно-исторической экспедиции, в ходе которой 450 поисковиков из регионов России и Донецкой Народной Республики в местах кровопролитных боев в Тверской области занимались поиском останков бойцов Красной Армии и установлением их личностей.

Возраст З00 сибирских кедров - десять лет, высотой они пока около метра. Они выращены в Анжерском лесном питомнике.

Город Ржев стал очередным пунктом в кедровой географии Анатолия Терехова - до этого саженцы, благодаря ветерану из Кузбасса, были высажены в Москве, Волгограде, Калужской и Новгородской областях, а также в Белоруссии, Сербии и Канаде.