Исполняющий обязанности главы Кемерова обратился к жителям

Фото: администрация г. Кемерово

И. о. главы Кемерова Дмитрий Анисимов записал обращение к горожанам. Оно опубликовано в соцсетях в первый рабочий день Анисимова на новом посту.

Новый руководитель коротко рассказал о своей биографии: родился в Кемерове, окончил КузГТУ по специальности «инженер-строитель» и на протяжении последних 17 лет организовывает стройки на территории города.

- Я совершенно не публичная личность. Но при этом понимаю необходимость прямого диалога с вами. Поэтому сегодня принял решение открыть аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», кроме того, создать свой телеграм-канал, - сообщил Дмитрий Анисимов, подчеркнув, что будет читать все комментарии горожан и по возможности отвечать на них.