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Общество24 сентября 2022 4:16

В Кузбассе идет голосование на референдумах

Источник:kp.ru
Голосование будет проходить несколько дней

Голосование будет проходить несколько дней

Для жителей Луганской, Донецкой Народных Республик и Херсонской и Запорожской областей, которые сейчас находятся в Кемеровской области, открылись четыре участка проведения референдумов. Об этом сообщает пресс-служба АПК.

Голосование будет проходить несколько дней. Прийти на участки можно с 23 по 26 сентября с 10:00 до 18:00, а 27 сентября с 10:00 до 16:00 часов.

Адреса участков в Кузбассе и график их работы можно уточнить по телефону горячей линии: 8-909-519-50-90 (без выходных с 9:00 до 18:00).

Адреса участков можно уточнить по телефону горячей линии

Адреса участков можно уточнить по телефону горячей линии

Организацией и проведением голосования занимаются комиссии референдумов соответствующих республик и областей. Избирательная комиссия Кузбасса оказывает необходимое содействие.