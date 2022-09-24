В Кузбассе идет голосование на референдумах

Голосование будет проходить несколько дней

Для жителей Луганской, Донецкой Народных Республик и Херсонской и Запорожской областей, которые сейчас находятся в Кемеровской области, открылись четыре участка проведения референдумов. Об этом сообщает пресс-служба АПК.

Голосование будет проходить несколько дней. Прийти на участки можно с 23 по 26 сентября с 10:00 до 18:00, а 27 сентября с 10:00 до 16:00 часов.

Адреса участков в Кузбассе и график их работы можно уточнить по телефону горячей линии: 8-909-519-50-90 (без выходных с 9:00 до 18:00).

Адреса участков можно уточнить по телефону горячей линии

Организацией и проведением голосования занимаются комиссии референдумов соответствующих республик и областей. Избирательная комиссия Кузбасса оказывает необходимое содействие.