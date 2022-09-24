В Кузбассе 24-летний парень поверил мошенникам и потерял более миллиона рублей

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24-летний житель Кемеровского района поверил мошенникам и лишился более миллиона рублей. Об инциденте рассказали в прокуратуре Кемеровской области.

Молодому человеку позвонила неизвестная девушка и рассказала, что произошла утечка банковских данных, и мошенники из Московской области пытаются украсть у него деньги. После этого мужчине позвонила «сотрудница банка», сообщив, что по факту мошенничества уже возбуждено уголовное дело. Затем с молодым человеком связался «сотрудник полиции», который подтвердил всю ранее озвученную информацию, окончательно убедив жителя Кемеровского района в реальности происходящего.

Сотрудница банка, позвонив снова, сказала мужчине перевести все деньги на счет «сейфовой ячейки», где они будут в безопасности. Кроме того, кузбассовцу рекомендовали проверить кредитный потенциал – для этого нужно было оформить кредит на сумму свыше миллиона рублей. Молодой человек выполнил все инструкции и затем перечислил полученные деньги на «безопасный счет». Только после этого мужчина понял, что попался на уловки мошенников. Он обратился в полицию.

В прокуратуре Кузбасса отметили, что за последнюю неделю жертвами интернет-преступников стали 25 жителей области. Причиненный ущерб составил 4 млн 377 тысяч рублей.